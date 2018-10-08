Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 октября 2018 года

11:11 | 13.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 12.10.2018г. до 08:00 13.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 159 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них: одно убийство, три умышленных причинения вреда здоровью, одно разбойное нападение, два грабежа, 25 краж чужого имущества, в том числе три квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 11520 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 68 сотрудников полиции, 2 сотрудника ОВО Росгвардии, 144 представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.