Выходные в Екатеринбурге ожидаются снежными и мокрыми

11:09 | 13.10.2018

pikabu.ru

В эти выходные синоптики прочат Екатеринбургу и Свердловской области обильные дождь и снег. 13 и 14 октября в регионе ожидается облачная погода и, к счастью, плюсовая температура.



Ветер в эти выходные стихнет – порывы северо-западного ветра ожидаются от 6 до 11 м/с, однако в отдельных районах города ситуация с ветром будет приближена к ураганной: метеорологи прогнозируют порывы от 15 до 23 м/с. По данным уральского гидрометцентра, днём температура воздуха будет варьироваться с 0 до +5 градусов, ночью — от - 6 до + 1.

