Екатеринбургский космонавт опубликовал фото космической аварии

10:15 | 13.10.2018

Фото: vk.com/prokopyev_iss

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях фотографию космической аварии – падения частицы ракеты «Союз».



«Делюсь с вами кадрами, сделанными из модуля «Купола» после выхода «Союз МС-10» из атмосферы. Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян. Но самое главное, с Алексеем и Ником сейчас все в порядке», - написал Сергей.



Напомним, ранее во время запуска ракеты, которая должна была доставить астронавтов в Космос на полгода, отключились двигатели второй ступени. Фотографии последствий этой аварии сняты с борта МКС.



Как сообщалось ранее космонавты Алексей Овчинин (Россия) и астронавт Ник Хейг (США) успешно приземлились в Казахстане.