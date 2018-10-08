В Свердловской колонии трое рецидивистов объявили голодовку

22:23 | 12.10.2018

Фото: m.newsru.com

В колонии для рецидивистов в Тавде Свердловской области трое заключённых объявили голодовку. Об этом сообщила правозащитница Людмила Винс.



«В едином помещении камерного типа ИК-26 города Тавда голодают трое. Они болеют, простывшие, у них отобрали теплые вещи, в том числе и теплые носки, медицинская помощь не оказывается, голодают уже с 4 октября официально», – заявила она, призывав членов Общественной наблюдательной комиссии срочно посетить колонию.



Факт голодовки подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН, однако уточнили, что акция протеста началась не 4, а 5 октября и заявили, что информация о неправильном содержании заключённых является фейком. В ситуации уже разбиралась местная прокуратура, нарушений выявлено не было.



В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что трое осуждённых, получивших сроки от шести до 16 лет, с помощью голодовки пытаются добиться незаконного смягчения режима. При этом они являются злостными нарушителями порядка – на их счету около сотни нарушений.



«Из-за этого их и закрыли в помещении камерного типа, где порядки жестче, чем в колонии строгого режима», – заключили в ГУФСИН.

