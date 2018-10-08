Опека забрала сына у жительницы Екатеринбурга прямо со школьных уроков

22:01 | 12.10.2018

Фото: lermontov26.ru

У жительницы Екатеринбурга опека без объяснения причин забрала приёмного сына, которого она воспитывала почти с рождения. 8-летнего Кирилла забрали в детдом прямо с урока физкультуры. В настоящее время матери неизвестно, где находится её ребёнок.



Алевтина, приёмная мама Кирилла, усыновила его, когда мальчику было 2 года. Своих родных неблагополучных родителей он не знает, Алевтину называет мамой.



В детдом Кирилла работники органа опеки Ленинского района забрали прямо в разгар учебного процесса — с урока физкультуры. Поводом для столь резких мер послужило то, что Алевтина была временным опекуном ребёнка и не подала вовремя иск на лишение родительских прав настоящих родителей, бросивших ребёнка.



«Как можно было взять мальчика с уроков и безо всякой психологической поддержки забрать в детский дом?» — недоумевает Алевтина.



В настоящее время сотрудники опеки скрывают от приёмной матери местонахождение ребёнка.