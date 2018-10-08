Екатеринбургский ребёнок получил жизненно необходимые лекарства через суд

19:47 | 12.10.2018

Фото: chel.kp.ru

Екатеринбургская прокуратура предъявила иск к Минздраву РФ с требованием обеспечить уральского ребёнка жизненно необходимыми лекарствами. Дело запустил тот факт, что в перечень бесплатных лекарств, которые государство должно предоставлять гражданам на безвозмездной основе, данный препарат не входил.



Уточним, что уральский ребёнок болел редким наследственным заболеванием. Ситуация классическая: денег у семьи нет, лекарства покупать не на что. Чтобы добиться помощи от государства, родители больного написали заявление в городскую прокуратуру. В свою очередь, надзорный орган предъявил иск к Министерству здравоохранения РФ и Министерству здравоохранения Свердловской области с требованиями обеспечить ребенка лекарством. Ленинский районный суд Екатеринбурга эти требования полностью удовлетворил.



Между тем в Сети набирает популярность петиция по созданию закона о лекарственном обеспечении граждан: речь идет о том, чтобы любые нужные лекарства можно было получить бесплатно.