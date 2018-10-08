Александр Высокинский открыл школьный стадион на Бебеля

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский открыл на улице Бебеля обновленный межшкольный стадион, занятия на котором смогут проводить ученики расположенных рядом школ № 148 и 166.Реконструкция прошла в рамках совместной программы администрации города и министерства образования Свердловской области. На обновленном объекте есть футбольное поле, беговая дорожка с резиновым покрытием, баскетбольная площадка, гимнастический городок.«Получился хороший совместный проект, верю, что не последний и в ближайшие годы мы откроем еще множество современных школьных стадионов», — сказал Александр Высокинский.