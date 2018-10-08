«Главное — прибыль»: Сергей Шнуров посетил свою выставку в Екатеринбургской галерее современного искусства

Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров посетил свою выставку «Ретроспектива брендреализма» в Екатеринбургской галерее современного искусства сегодня, 12 октября.Примечательно, что сам Сергей Шнуров не принимал непосредственного участия в создании представленных работ, но являлся идейным вдохновителем выставки и управлял командой опытных мастеров, имена которых так и остались неизвестными. По мнению Сергея Шнурова, имена создателей работ не важны, так как главное — сам бренд. «Давным-давно я к себе подхожу как к бренду, играю с этим, показываю некую парадоксальность современного мира, — отметил Сергей Шнуров. — У меня есть давняя мечта позвать каких-нибудь гастарбайтеров и заставить их петь мои песни — это бы отражало современное состояние общества».В планах музыканта — развивать свою выставку дальше, но изменить ее идею. «Брендреализм вошел в сознание многих, тема получила широкую огласку, и теперь брендреализм стал инструментом, доступным всем, поэтому я планирую сделать что-то новое», — отметил Шнуров.Выставка Шнурова «Ретроспектива брендреализма» имеет строгое возрастное ограничение 18+. При этом создавать выставку, которая будет доступна и для несовершеннолетних, Шнуров не намерен. «Несовершеннолетние — не очень большая аудитория, денег у них нет, и мне эта целевая аудитория не интересна», — заявил музыкант. Впрочем, как отметил сам Шнуров, делать нечто, что не несет прибыли, не в его интересах. «Люди делают что-либо обычно за деньги, а если я сделал что-то бесплатно, значит, я занялся ерундой», — сказал он.Напомним, выставка «Ретроспектива брендреализма» представлена в Екатеринбургской галерее современного искусства до ноября. Ранее выставка уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре.