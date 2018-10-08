Четыре ученика екатеринбургской школы № 83 обратились за медицинской мопощью

17:31 | 12.10.2018

news-r.ru

Прокуратура проводит проверку в екатеринбургской школе № 83, четверо учеников которой обратились за медицинской помощью. Одному ребенку уже поставлен диагноз «острая кишечная инфекция», у остальных взяты анализы на исследование.



«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит причины ухудшения состояния здоровья детей, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Организатором питания в школе является Школьно-базовая столовая № 41. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, а завтра, 13 октября, в школе проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия.