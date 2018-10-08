Помощником полпреда президента в УрФО назначена Анна Ленская

16:54 | 12.10.2018

uralfo.gov.ru

Помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова назначена Анна Ленская.



Как сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО, Анна Ленская работает в аппарате с 2004 года. С 2013 года возглавляла департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата. Является действительным государственным советником Российской Федерации 3-го класса.