Завтра на Плотинке пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «На грани»

16:28 | 12.10.2018

Уже завтра в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет фестиваль технических и экстремальных видов спорта «На грани».



Организатор фестиваля — команда победителя ралли «Дакар-2017» Сергея Карякина. Главным событием мероприятия станет прыжок гонщика на багги через автомобили ГИБДД.



Также екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с настоящей гоночной техникой, поучаствовать в конкурсах и получить автограф спортсмена.



Фестиваль продлится с 12:00 до 15:00. Подготовительный прыжок будет выполнен в 13:00, основной — в 14:00.



Отметим, что мероприятие организовано в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.