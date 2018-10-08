14 октября Свердловской железной дороге исполнится 140 лет

15:58 | 12.10.2018

пресс-служба СвЖД

14 октября исполнится 140 лет Свердловской железной дороге. Днем рождения считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года, когда было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская Горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности с горным рельефом.



В 80-х годах 19 века была построена ветка Екатеринбург – Тюмень, в 90-х закончено строительство ветки от Екатеринбурга до Челябинска: она соединила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистралью. С 1943-го года дорога стала называться Свердловской.



Сейчас Свердловская железная дорога входит в первую тройку крупнейших магистралей страны, а по объемам погрузки занимает второе место. За три квартала 2018 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 23,5 млн пассажиров.