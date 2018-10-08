В Екатеринбурге осудили угонщиков 22 автомобилей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы автоугонщиков: Андрею Суханкину, Владлену Лесеву и Евгению Филатову.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, злоумышленники похитили с парковок Екатеринбурга 22 автомобиля. Общая сумма ущерба составила 12,5 млн рублей.«Иномарки перегоняли в различные укромные места на временное хранение, скручивали госномера, вносили изменения в VIN транспортного средства для реализации похищенного третьим лицам», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Руководителем группы был екатеринбуржец Андрей Суханкин 1982 рождения. Для совершения краж он приобрел оборудование, предназначенное для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций, а также металлические стержни, заточенные в форме ключей от замков зажигания автомобилей.В ходе расследования уголовного дела законным владельцам возвращены автомобили на общую сумму более 7,4 млн рублей.Суханкин приговорен к 14 годам лишения свободы, Лесев – к 10 годам, Филатов – к четырем с половиной. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее Михаил Шатунов, заключивший соглашение о сотрудничестве, был осужден на четыре года.