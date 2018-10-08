Пять свердловских компаний сообщили о долгах перед работниками на 37 млн рублей

14:54 | 12.10.2018

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В Свердловской области, по данным на 1 октября, суммарная задолженность по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 37,1 млн рублей, сообщили в Свердловскстате.



По сравнению с 1 сентября задолженность выросла на 6 млн (19,4%). О долгах перед работниками сообщили пять компаний. Зарплату задерживают в общей сложности 606 сотрудникам.