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14:50 | 12.10.2018
Свердловский областной суд оставил под стражей главного борца с коррупцией Екатеринбурга
Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части пресечения на территории Екатеринбурга нелегального игорного бизнеса. В частности, обсуждается, что с подачи Эдуарда Воронина, действовавшего по указке начальника свердловской полиции Владимира Романюка, было возвращено игорное оборудование владельцам игрового клуба, ранее изъятое сотрудниками областного УЭБиПК.
5 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте начальника городского ОЭБиПК УМВД Эдуарда Воронина, и отправил майора в СИЗО на два месяца, после чего защита полицейского обжаловала решение в Свердловском областном суде.
В числе обвиняемых по этому уголовному делу проходит бывший заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк, также как и Воронин он был задержан 3 октября сотрудниками ФСБ и УСБ МВД РФ в Москве, а спустя два дня по решению суда помещен под домашний арест. Генералу инкриминируется преступление предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Одновременно с представителями свердловской полиции задержан бывший начальник ОМВД по Ярославскому району столицы полковник Сергей Глущенко. Московскому представителю МВД предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»), Глущенко выступил посредником между взяткодателями и генералом Романюком. Также как и Романюк, решением Мещанского районного суда Москвы, полковник Глущенко отправлен под домашний арест на 2 месяца.
© «Вечерние Ведомости»
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