На должность замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования назначен Алексей Бирюлин

14:19 | 12.10.2018

Фото: Алексей Редин

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина. Ранее он работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и директором обособленного структурного подразделения в Екатеринбурге ПАО «Группа компаний ПИК».



Напомним, что предыдущий замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев ушел в отставку, так как новый глава города Александр Высокинский не согласовал с ним увольнение начальника главархитектуры.