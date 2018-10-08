В Свердловской области чиновник за год получил 71 оклад

13:59 | 12.10.2018

«Глобус»

Руководитель аппарата администрации Серовского городского округа, бывший заместитель начальника Управления гражданской защиты Павел Поташный в 2016 году заработал 1,3 млн рублей, или 71 оклад. Это следует из отчета, опубликованного на сайте контрольно-счетного органа администрации округа, сообщает «Глобус».



В документе говорится, что при установленном должностном окладе в 18 338 рублей кратность общих начислений составила 71,2 оклада. Данный показатель превышает норматив, установленный для органов местного самоуправления, в два раза.



«На протяжении 2016 года я постоянно привлекался к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, в праздничные и в выходные дни. Я работал без выходных, выезжал на пожары, паводки, чрезвычайные ситуации и иные мероприятия. Все приказы о необходимости сверхурочной работы подписаны руководителем», — прокомментировал Павел Поташный.