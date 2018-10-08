Из-за ремонта перекроют съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска

13:35 | 12.10.2018

day.org.ru

Стартует капитальный ремонт транспортной развязки на пересечении Кольцовского тракта и ЕКАД. В связи с этим будут вводиться ограничения на движение транспорта.



Так, с 15 по 31 октября будет закрыт съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска. Объехать участок можно через развязку на пересечении дорог Екатеринбург — аэропорт Кольцово и Птицефабрика — Химмаш.