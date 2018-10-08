Служебная овчарка по кличке Кобра помогла раскрыть преступление в Первоуральске

12:59 | 12.10.2018

В.Н. Горелых

В Первоуральске служебная овчарка по кличке Кобра помогла раскрыть разбойное нападение на торговый павильон на улице Талица.



Как рассказала продавщица, в магазин, чтобы купить пива, зашел мужчина, но у него не хватило денег, и он ушел, но после вернулся, уже с ножом, и похитил из кассы все деньги. Прибывшие на место сотрудники полиции не смогли задержать преступника в темноте.



«Выручил полицейский пес с грозным именем Кобра. Ознакомившись со следами, он сразу же направился в сторону заброшенных домов, расположенных неподалеку, где в зарослях и прятался подозреваемый», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Также собака нашла деньги и нож, которые мужчина пытался закопать в земле.



Нападавшим оказался 44-летний житель Дегтярска, ранее судимый за кражи, грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



«Сейчас подозреваемого гражданина проверяют на причастность к иным совершенным в округе преступлениям. Что касается Кобры и ее кинолога Ольги Ганиевой, то это далеко не первое раскрытое с их участием преступление. Собака хоть и молодая, ей всего три года, но уже успела добиться уважения к своей персоне благодаря хорошему чутью», — отметил полковник Горелых.