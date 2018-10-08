Мэр Екатеринбурга проверил готовность уборочной техники к зиме

12:29 | 12.10.2018

maximum-agro.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетил Верх-Исетское ДЭУ и лично проконтролировал готовность уборочной техники к зимнему периоду.



«Сегодня техника переведена в режим зимней работы, хотя на период межсезонья несколько машин еще остались в летнем режиме. Мы проверили запас запчастей и бытовые условия сотрудников ДЭУ. Еще мы обсудили планы по закупкам техники на следующий год», — сказал Высокинский.



В 2018 году для Екатеринбурга закупили 37 единиц различной уборочной техники, в том числе 15 новых комбинированных дорожных машин, которые летом моют дороги, а зимой приспосабливаются для подметания дорог от снега.



Александр Высокинский снова отметил, что необходимо купить для города технику для мойки улиц высоким давлением.



«Необходимо мыть тротуары от фасада здания до бордюра, включая фонарные столбы, ограждения и остановки, чтобы все было чисто и аккуратно. Думаю, что к весне в Верх-Исетском районе мы выпустим несколько бригад с новым оборудованием и посмотрим на результат», — сообщил мэр.