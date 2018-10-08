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12:29 | 12.10.2018
maximum-agro.ru
Мэр Екатеринбурга проверил готовность уборочной техники к зиме
«Сегодня техника переведена в режим зимней работы, хотя на период межсезонья несколько машин еще остались в летнем режиме. Мы проверили запас запчастей и бытовые условия сотрудников ДЭУ. Еще мы обсудили планы по закупкам техники на следующий год», — сказал Высокинский.
В 2018 году для Екатеринбурга закупили 37 единиц различной уборочной техники, в том числе 15 новых комбинированных дорожных машин, которые летом моют дороги, а зимой приспосабливаются для подметания дорог от снега.
Александр Высокинский снова отметил, что необходимо купить для города технику для мойки улиц высоким давлением.
«Необходимо мыть тротуары от фасада здания до бордюра, включая фонарные столбы, ограждения и остановки, чтобы все было чисто и аккуратно. Думаю, что к весне в Верх-Исетском районе мы выпустим несколько бригад с новым оборудованием и посмотрим на результат», — сообщил мэр.
© «Вечерние Ведомости»
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