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11:59 | 12.10.2018
zabavnik.club
Свердловские власти отчитались о полном подключении тепла
С начала отопительного сезона на горячую линию МинЖКХ поступило 124 жалобы, большая часть которых от жителей Екатеринбурга. Также звонили из Белоярского района, Кировграда, Камышлова и из ряда других муниципалитетов.
По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в этом году областным властям снова пришлось вмешаться в ситуацию в Белоярском районе, где из-за пусконаладочных работ на котельной и порывов на сетях без отопления оставались 11 многоквартирных домов. Тепло начали подавать к вечеру 10 октября.
В случае, если дом еще не подключен к теплу, жителям следует обращаться в управляющую компанию, чтобы проверить внутридомовые и внутриквартирные коммуникации на наличие воздушных пробок. Если управляющие компании не помогли, рекомендуется звонить на горячую линию администрации муниципалитета.
© «Вечерние Ведомости»
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