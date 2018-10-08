В Екатеринбурге открылась выставка книжной графики Виталия Воловича

21:01 | 11.10.2018

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге можно увидеть работы Виталия Воловича — в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка работ книжной графики народного художника России.



На экспозиции представлено около 150 работ, над которыми художник трудился с 1956 по 2018 год. Во многом Волович стал известен благодаря иллюстрациям к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Тристану и Изольде». По словам куратора выставки Ирины Ризнычок, Волович очень много работал над иллюстрациями к средневековой литературе. Желающие могут посетить выставку уральского художника с 12 октября по 2 декабря.



Отметим, что выставка получила название «Рыцарь книги», готовилась она ещё при жизни автора — известный художник Виталий Волович ушел из жизни 20 августа, незадолго до смерти ему исполнилось 90 лет.