Свердловская система энергоэффективности ЖКХ стала победителем «ПРОФ-IT»

20:48 | 11.10.2018

Фото: официальный сайт «ПРОФ-IT»

Разработанная в Свердловской области система энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства «Матрица РесурсоСбережения» заняла лидирующую позицию на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2018», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



Система также оказалась лучшей практикой региональной и муниципальной информатизации в номинации «Безопасная городская среда (технология "Умного города")».



Отметим, «ПРОФ-IT.2018» (конкурс IT-проектов) проводится при поддержке Администрации Президента РФ. В прошлом году свердловская система «Матрица РесурсоСбережения» была награждена на международном форуме энергоэффективности ENES-2017.