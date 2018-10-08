В Екатеринбурге мужчина застрелил воспитательницу детского сада и покончил с собой

Фото: Группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Фото: Группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Фото: Следственный комитет по Свердловской области

Фото: Следственный комитет по Свердловской области

Сегодня вечером в Екатеринбурге в детском саду № 371, расположенном на улице 40 лет Октября, 36А на Уралмаше, произошла трагедия: пришедший под конец рабочего муж одной из воспитательниц детского учреждения застрелил жену, после чего застрелился сам.Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что инцидент между супругами произошел не в присутствии детей, так что никто из детсадовцев не пострадал. При этом само происшествие случилось не в здании детского сада, а на прилегающей к детсаду территории.По информации пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших людей установлены. По предварительным данным, между ними произошел конфликт. Орудием преступления стало охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего мужчину.«У погибших родителей остались двое несовершеннолетних детей, сейчас они находятся у бабушки, но сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних придётся экстренно решать их дальнейшую судьбу. Кроме того, сейчас сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги», - отметил полковник Горелых.Сейчас на месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа следователей и криминалистов регионального СКР и полиции. Расследование уголовного дела продолжается.