Новости дня
19:33 | 11.10.2018
Фото: sport.bigmir.net
Свердловская область готова к проведению поединков второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
В Екатеринбурге пройдут сразу два четвертьфинала второго сезона WBSS - это будут бой между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити за право претендовать на титул IBF и бой между россиянином Михаилом Алояном и действующим обладателем пояса южноафриканцем Золани Тете за титул чемпиона мира WBO.
Как отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, в нашем регионе бокс всегда имел высокую, также он заверил организаторов WBSS, что все соревнования пройдут на высоком уровне.
Напомним, всего в турнире всемирной боксёрской суперсерии участвуют 16 спортсменов в каждой весовой категории. Турнир проводится по системе плей-офф, каждый из участников способен по его итогам претендовать на все поставленные на кон спортивные пояса, трофейный кубок Мохаммеда Али, а также 50 миллионов долларов призовых.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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