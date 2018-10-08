Свердловская область готова к проведению поединков второго сезона Всемирной боксерской суперсерии

19:33 | 11.10.2018

Фото: sport.bigmir.net

Представители Всемирной боксерской суперсерии высоко оценили подготовку площадки МВЦ «Екатеринбург-Экспо», сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Поединки второй суперсерии пройдут уже 13 октября.



В Екатеринбурге пройдут сразу два четвертьфинала второго сезона WBSS - это будут бой между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити за право претендовать на титул IBF и бой между россиянином Михаилом Алояном и действующим обладателем пояса южноафриканцем Золани Тете за титул чемпиона мира WBO.



Как отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, в нашем регионе бокс всегда имел высокую, также он заверил организаторов WBSS, что все соревнования пройдут на высоком уровне.



Напомним, всего в турнире всемирной боксёрской суперсерии участвуют 16 спортсменов в каждой весовой категории. Турнир проводится по системе плей-офф, каждый из участников способен по его итогам претендовать на все поставленные на кон спортивные пояса, трофейный кубок Мохаммеда Али, а также 50 миллионов долларов призовых.