В Екатеринбурге часть жителей Чкаловского района осталась без холодной воды

18:47 | 11.10.2018

Фото: Елена Загородняя, "Вечерний Екатеринбург"

Несколько домов в Чкаловской районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии остались без холодной воды. Прорыв линии горводопровода произошел еще 10 октября, однако только сегодня, 11 октября, начались работы.



Из-за аварии холодная вода перестала поступать в некоторые дома на улицах Чайковского, Авиационная и Белинского. Сегодня аварийная бригада «Водоканала» приступила к раскопкам для ремонтно-восстановительных работ.



Как сообщили в диспетчерской МУП «Водоканал», при необходимости ремонтные работы будут осуществляться и ночью.