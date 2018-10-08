Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил вице-мэра Сергея Тушина

17:47 | 11.10.2018

ekburg.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил заместителя главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. Также появилась информация об увольнении замглавы администрации по вопросам организации управления Вадима Дударенко.



Ранее сообщалось, что уволен замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Кроме того, заявление об увольнении по собственному желанию написал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.