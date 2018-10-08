Бухгалтера ООО «ДиетДар» в Екатеринбурге обвиняют в хищении более 1 млн рублей

17:28 | 11.10.2018

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В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница 1980 года рождения. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.



С ноября 2017 года по июнь 2018 года женщина по устной договоренности выполняла обязанности бухгалтера на предприятии общественного питания ООО «ДиетДар».



По версии следствия, обвиняемая, находясь в доверительных отношениях с директором предприятия, похитила более 1,1 млн рублей, совершив порядка 26 переводов денежных средств с расчетного счета ООО «ДиетДар» на счет своего родственника.



Так, более 935 тысяч рублей были похищены под видом оплаты договоров грузоперевозки.



Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей либо без штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.