Ростуризм поздравил Свердловскую область с получением «Золотого яблока»

16:44 | 11.10.2018

Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) поздравил Свердловскую область — первый регион России, получивший международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко».



«Совместная успешная работа в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года высоко показала регион как комфортное и привлекательное туристическое направление. Общее количество гостей за период проведения мероприятий первенства в Екатеринбурге составило порядка 165 тысяч человек, из которых около 70 тысяч — иностранные болельщики, а общий турпоток в Свердловской области по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в два раза, въездной — в девять раз», — говорится в сообщении.



«Золотое яблоко» — это эквивалент «Оскара» в туризме. Награда учреждена FIJET — организацией писателей и журналистов, пишущих о туризме. Свердловская область удостоена премии за развитие делового и событийного туризма.



Ранее «Золотое яблоко» присуждалось Москве, Казани и Суздалю.