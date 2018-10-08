В Екатеринбурге задержаны участники организованной группы, поставившей магазинные кражи на поток

15:18 | 11.10.2018

Успешным задержанием завершилась более чем 2-месячная разработка группы магазинных воров ОБОП Управления уголовного розыска.



Вчера, 10 октября, сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области были задержаны четверо участников организованной группы, совершающей кражи в магазинах города. Все четверо — уроженцы одной из среднеазиатских республик.



Первый звоночек о том, что в Екатеринбурге появилась группа, совершающая чётко спланированные кражи в магазинах, прозвенел около двух с половиной месяцев назад. К расследованию подключились сотрудники ОБОП свердловского управления уголовного розыска, в сферу деятельности которых входит как раз раскрытие преступлений, совершённых организованными группами. Наступил момент, когда сообщения о кражах стали регистрироваться, без преувеличения, пачками: в день регистрировалось по 5–10 заявлений о кражах, совершённых в том или ином магазине столицы Урала. После тщательного анализа и просмотра данных с камер видеонаблюдения стало очевидно: в городе действует группа.



На сбор информации, анализ и отработку всех данных ушло два с половиной месяца кропотливой работы.



Предшествовала же задержанию кража в магазине «Монетка», расположенном на пересечении улиц Данилы Зверева и Сулимова в Екатеринбурге, совершённая 9 октября. Именно оттуда поступило последнее перед задержанием сообщение о краже, совершённой этой группой. Уже имея определённые сведения о месте дислокации группы, оперативники успели произвести задержание подозреваемых до момента сбыта украденного. В этот раз сумма ущерба, нанесённого торговой точке, едва превысила три тысячи рублей, а украденное в магазине находилось у воришек.



На счету молодых людей десятки аналогичных преступлений, а общая сумма ущерба, нанесённая ими торговым предприятиям, по мнению сотрудников правоохранительных органов, исчисляется миллионами. По словам самих задержанных, уже дающих показания, «выручка» в день доходила до 25 тысяч рублей, а «работали» гости из Средней Азии без выходных и праздничных дней. География совершения преступлений задержанными лицами была достаточно широка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена их причастность к множеству краж в магазинах не только на территории Екатеринбурга, но и в других городах Свердловской области, но и это не всё — имеются данные о совершении молодыми людьми, поставившими кражи на поток, аналогичных преступлений в других регионах страны.



В ходе допросов подозреваемых было установлено, что группа имела все признаки организованной. В группе был руководитель, преступления заранее планировались, изучались системы охраны магазинов. Здесь стоит отметить, что участники группы постоянно повышали уровень своих знаний об охранных системах, устанавливаемых в магазинах, внимательно отслеживая новинки подобной техники, изучая её технические данные на сайтах производителей и продавцов. Мало того, участники группы посещали выставки, где системы охраны можно было «потрогать» и пообщаться со специалистами в этой области.



Но, как говорится, сколько верёвочке ни виться, а конец всегда будет. Сейчас все участники группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено пять уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.



Кстати, стоит отметить, что один из задержанных находился в международном розыске за совершение особо опасного преступления (сбыт наркотических средств в особо крупном размере) на территории Республики Таджикистан.