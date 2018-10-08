В Заречном задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в алкомаркет

Накануне вечером в городе Заречном пьяный 26-летний мужчина пытался проникнуть на охраняемый объект — в магазин «Красное & Белое» на улице Таховской.Злоумышленник разбил стекло входной группы. К тому времени, когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, он находился в тамбуре и пинал ногами решетку.Мужчину задержали. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.