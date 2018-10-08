Более 500 работ поступило на конкурс непрофессиональной фотографии «Уральская фотоохота»

14:35 | 11.10.2018

ok.ru

Организаторы конкурса непрофессиональной фотографии «Уральская фотоохота» получили более 500 снимков. Участниками стали жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Пермского края. Сейчас прием заявок завершен.



В конкурсе несколько категорий: пейзаж, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи. На любительских снимках запечатлены в том числе гора Белая, глиняные карьеры вблизи Богдановича и природного парка Зюраткуль, а также животные, обитающие на Урале.



Лучшие фотографии покажут на выставке в Центре международной торговли в Екатеринбурге. Возможно, конкурс сделают ежегодным.