Новости дня
14:35 | 11.10.2018
ok.ru
Более 500 работ поступило на конкурс непрофессиональной фотографии «Уральская фотоохота»
В конкурсе несколько категорий: пейзаж, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи. На любительских снимках запечатлены в том числе гора Белая, глиняные карьеры вблизи Богдановича и природного парка Зюраткуль, а также животные, обитающие на Урале.
Лучшие фотографии покажут на выставке в Центре международной торговли в Екатеринбурге. Возможно, конкурс сделают ежегодным.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:04 | 11.10.2018
Аэропорту Кольцово присвоят имя выдающегося человека
15:30 | 11.10.2018
В Пермском крае проходят мероприятия в честь 100-летия ВЛКСМ
15:19 | 11.10.2018
Губернатор Прикамья провел первую онлайн-трансляцию в Instagram
15:18 | 11.10.2018
В Екатеринбурге задержаны участники организованной группы, поставившей магазинные кражи на поток
15:07 | 11.10.2018
«Парма» открыла сезон победой
15:00 | 11.10.2018
В Заречном задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в алкомаркет
14:35 | 11.10.2018
Более 500 работ поступило на конкурс непрофессиональной фотографии «Уральская фотоохота»
14:17 | 11.10.2018
В Сысертском городском округе восстановлено электроснабжение
13:41 | 11.10.2018
СМИ: уволен замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов
13:33 | 11.10.2018
Делегация Пермской городской Думы принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве
13:24 | 11.10.2018
Молодые пермские парламентарии встретились с Ольгой Бушуевой
13:17 | 11.10.2018
Пермский Градсовет поддержал доработанную концепцию благоустройства Комсомольского проспекта
13:14 | 11.10.2018
Пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 14,3 %
13:02 | 11.10.2018
Объявлен старт нового конкурса управленцев «Лидеры России»
12:55 | 11.10.2018
У Южного автовокзала автобус вылетел на встречную полосу
12:36 | 11.10.2018
На Среднем Урале стартовал проект «#ДоброВСело»
12:30 | 11.10.2018
В Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» пройдет Покровская ярмарка
12:19 | 11.10.2018
В Пермском районе ветеранам вручили знак «Лидер ветеранского движения»
12:00 | 11.10.2018
Свердловские врачи выявили новое наркотическое вещество
11:48 | 11.10.2018
В Свердловской области забраковано семь тонн мясных продуктов
11:25 | 11.10.2018
Гособвинитель запросил для членов группы «Дондики» от 5,5 до 12,5 лет лишения свободы
11:20 | 11.10.2018
«Уралкалий» — официальный спонсор выставки «Золотая осень — 2018»
11:08 | 11.10.2018
В Шумихе месяц ищут пропавшего грибника. Он жаловался на сердце
10:58 | 11.10.2018
Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил ИК-6
10:45 | 11.10.2018
В Сысерти оштрафовали детский сад, где нашли кишечную палочку
10:25 | 11.10.2018
Екатеринбуржец взял золото на чемпионате России по дзюдо
09:59 | 11.10.2018
В Екатеринбурге обсудили вопросы выдворения нелегальных мигрантов
09:45 | 11.10.2018
ХК «Автомобилист» одержал 16-ю победу в рамках КХЛ
09:15 | 11.10.2018
В Каменске-Уральском столкнулись автобус и Mazda: один человек погиб, 16 получили травмы
23:24 | 10.10.2018
В Екатеринбурге к онкобольным детям прилетели супергерои
22:26 | 10.10.2018
Снегоуборочная техника в Екатеринбурге готова к приходу зимы
22:05 | 10.10.2018
Герб Екатеринбурга собираются изменить
21:13 | 10.10.2018
В Екатеринбурге иномарку зажало двумя трамваями
17:57 | 10.10.2018
У Пермского краевого онкодиспансера появится новое здание поликлиники и современное оборудование для лечения
17:40 | 10.10.2018
Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении рек Тальтия и Ивдель на Урале
17:33 | 10.10.2018
Пермяков приглашают на автоквест «Метро 2033»
17:03 | 10.10.2018
В Свердловской области завершен ремонт двух участков федеральных трасс
16:58 | 10.10.2018
В пятницу состоится выдача стартовых пакетов участникам фестиваля «Большая пермская прогулка»
16:43 | 10.10.2018
Объявлен конкурс на реконструкцию здания под «Эрмитаж-Урал»
16:29 | 10.10.2018
Водоснабжение в правобережной части Перми было восстановлено за два часа
16:08 | 10.10.2018
Свердловские муниципалитеты могут получить федеральный грант на благоустройство территорий
16:06 | 10.10.2018
За январь — август из Курганской области уехали почти 22 тысячи человек
15:41 | 10.10.2018
В Свердловской области запустили производство флиса