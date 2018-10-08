В Сысертском городском округе восстановлено электроснабжение

14:17 | 11.10.2018

mosdomsvet.ru

Специалисты «Свердловэнерго» ликвидировали последствия непогоды в Сысертском городском округе, где из-за сильного ветра без электричества остались порядка 20 населенных пунктов. К 12:30, по данным пресс-службы «МРСК Урала», свет вернули в дома всех жителей.



«Сегодня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии электропередачи, которое привело к нарушению электроснабжения в Сысертском городском округе Свердловской области. Вероятнее всего, причиной стало ухудшение погодных условий, сопровождающееся сильными порывами ветра», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, что 11–12 октября в Свердловской области действует штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 25 м/с и более. Энергетики работают в усиленном режиме.