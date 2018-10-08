Уралец осужден за ложное сообщение об убийстве и нападение на полицейского

13:57 | 11.10.2018

24segodnya.ru

29-летний житель Красноуральска признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в заведомом ложном вызове специализированных служб.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в марте этого года мужчина, будучи пьяным, позвонил в полицию и сообщил, что совершил убийство. Однако прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что в действительности никакого убийства не было, подвыпивший гражданин просто пошутил.



На следующий день сотрудники полиции приехали к уральцу, чтобы составить протокол об административном правонарушении — ложном вызове, но мужчина, который снова находился в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских по шее. В итоге обвиняемого доставили в отдел полиции в наручниках.



За применение насилия в отношении полицейского уралец приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей.