На Среднем Урале стартовал проект «#ДоброВСело»

12:36 | 11.10.2018

zauralonline.ru

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков совместно с региональным общественным движением «Волонтеры-медики» запустил проект «#ДоброВСело». Он проводится в рамках Года добровольца и направлен на повышение доступности, комфортности и качества оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи населению.



Так, 10 октября группа медиков Алапаевской больницы при поддержке студентов-волонтеров и преподавателей Алапаевского филиала Свердловского областного медицинского колледжа провела рабочий день на территории села Мелкозерово. Жители получили возможность, не выезжая в поликлинику, пройти ультразвуковое исследование, электрокардиографическое исследование, измерить внутриглазное и артериальное давление, определить уровень общего холестерина и глюкозы с помощью экспресс-метода, подобрать очки, пройти консультативный осмотр врачей и скрининг-тестирование на ВИЧ.



Сообщается, что в течение рабочего дня в Мелкозерово медики спасли жизнь жителя села. При проведении УЗИ у пациента выявили острую задержку мочи, что потребовало экстренной госпитализации в Алапаевскую городскую больницу.



Всего диспансеризацию прошло 12 человек, из них с факторами риска выявлено 9 человек.



В своем выступлении перед жителями села главный врач Алапаевской городской больницы Александр Павловских отметил, что совместное взаимодействие с администрацией муниципального образования город Алапаевск, думой, общественным советом, Алапаевским филиалом Свердловского областного колледжа позволяет более продуктивно работать на нужды и потребности населения.