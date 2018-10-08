Свердловские врачи выявили новое наркотическое вещество

12:00 | 11.10.2018

secondopinions.ru

Специалисты химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической больницы выявили новое психоактивное вещество — 3,4-MDPHP (3,4-метилендиоксипирролидиногексанофенон). Оно уже внесено в списки запрещенных.



«Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим материалом. В Свердловской области сегодня действуют шесть уникальных химико-токсикологических лабораторий, в том числе в нашей больнице, которые позволяют выявлять новые, ранее неизвестные наркотические вещества, их модификации и своевременно обновлять списки запрещенных психоактивных веществ», — рассказал главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.



Отмечается, что вещество было обнаружено при исследовании биологического материала лица, проходившего процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, запрещенное вещество уже нашли в организме пациента, поступившего в реанимационное отделение Свердловского областного центра по лечению острых отравлений.