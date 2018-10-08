В Свердловской области забраковано семь тонн мясных продуктов

11:48 | 11.10.2018

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С начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 67 тонн мясной продукции, из них забраковано 7 тонн (10,4 %). Причиной стало несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов.



«Наиболее часто встречающееся несоответствие мясной продукции, в том числе для колбасных изделий, — наличие несанкционированных включений (растительного белка, каррагинана, камеди гуара, крахмала, мяса птицы вместо заявленного мяса говядины и др.); для консервов мясных — наличие грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, преобладание крупных кровеносных сосудов», — пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Забракованная продукция изъята из оборота. Нарушители оштрафованы на общую сумму 10,5 млн рублей.