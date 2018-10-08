Гособвинитель запросил для членов группы «Дондики» от 5,5 до 12,5 лет лишения свободы

11:25 | 11.10.2018

komtv.org

В Ленинском районном суде в ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы для членов группировки «Дондики»: Александра Шишкина просят приговорить к 12 годам строгого режима, Дениса Синяка — к 7 годам 2 месяцам колонии-поселения, Максима Чайку — к 12 с половиной годам строгого режима, Сергея Кадочникова — к 6 с половиной годам колонии-поселения, Егора Амосова — к 5 с половиной годам строгого режима.



Напомним, что фигуранты данного дела занимались ритуальной деятельностью. Они обвиняются в совершении серии преступлений с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм.



«Государственный обвинитель в суде представил доказательства того, что для достижения преступных целей руководители организованной преступной группы Синяк и Емельянов, занимаясь оказанием ритуальных услуг на территории г. Екатеринбурга, в период времени с октября 2015 года по май 2016 года, желая повысить уровень собственной прибыли и запугать конкурентов, разработали преступный план по повреждению и уничтожению автотранспортных средств, принадлежащих сотрудникам конкурирующих организаций. При этом они между всеми участниками организованной группы четко распределили обязанности (роли), создав тем самым разветвленную сеть по совершению преступлений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, злоумышленники совершили умышленное уничтожение 10 автомобилей.



Кроме того, по мнению следствия, в апреле 2016 года Шишкин совершил разбойное нападение на сотрудника ювелирной компании, у которого Максим Чайка ранее приобретал ювелирные изделия. У сотрудника ювелирной фирмы, по его словам, похищены ценности из драгоценных металлов на сумму свыше 533 тыс. рублей.



Уголовное дело в отношении Емельянова выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.