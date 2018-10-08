В Сысерти оштрафовали детский сад, где нашли кишечную палочку

10:45 | 11.10.2018

novostivolgograda.ru

Сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза в МАДОУ «Детский сад № 46 «Полянка» в Сысерти.



Так, в детском саду отсутствует физкультурная площадка, состояние стен некоторых помещений не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию, в пищеблоке выявлены нарушения требований по мытью посуды (обнаружены бактерии группы кишечной палочки), обработке яиц, не соблюдаются требования к вакцинации сотрудников и другое.



«По результатам плановой проверки детскому саду выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо, должностное лицо и гражданин привлечены к административной ответственности по ст. 6.6, 6.3, ч. 1 ст. 6.7, ч. 1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафов», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.