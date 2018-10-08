Екатеринбуржец взял золото на чемпионате России по дзюдо

10:25 | 11.10.2018

Федерация дзюдо «Урал - Западная Сибирь»

Екатеринбургский дзюдоист Сахват Гаджиев завоевал первое место в категории до 60 кг на чемпионате России в Грозном. В финальном поединке он одолел Альберта Монгуша из республики Тыва. Свою победу екатеринбуржец посвятил маме и сестре.



Сахват Гаджиев уже становился чемпионом России в 2015 году. Теперь он вернул себе титул.



Чемпионат России по дзюдо проходит в Грозном с 10 по 13 октября.