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10:25 | 11.10.2018

Федерация дзюдо «Урал - Западная Сибирь»

Екатеринбуржец взял золото на чемпионате России по дзюдо

Екатеринбургский дзюдоист Сахват Гаджиев завоевал первое место в категории до 60 кг на чемпионате России в Грозном. В финальном поединке он одолел Альберта Монгуша из республики Тыва. Свою победу екатеринбуржец посвятил маме и сестре.

Сахват Гаджиев уже становился чемпионом России в 2015 году. Теперь он вернул себе титул.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Грозном с 10 по 13 октября.

© «Вечерние Ведомости»

 


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