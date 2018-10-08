ХК «Автомобилист» одержал 16-ю победу в рамках КХЛ

09:45 | 11.10.2018

пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 10 октября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 4:1. Это уже 16-я победа уральцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



Победные шайбы забросили Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре.



Следующий матч «Автомобилист» проведет завтра, 12 октября, против «Сибири».



На данный момент ХК «Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ.