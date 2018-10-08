В Екатеринбурге к онкобольным детям прилетели супергерои

23:24 | 10.10.2018

Фото: newdaynews.ru

Сегодня днём в Екатеринбурге детям Областной клинической больницы довелось увидеть нечто: к ним прилетели супергерои. Об этом написали наши коллеги из РИА "Новый день".



Женщина-кошка, Человек-паук, Дэд Пул, Капитан Америка, Супермен, Аватар и капитан Джек Воробей атаковали окна детского отделения онкологии на тросах. Супергерои спустились с крыши на альпинистских тросах, ведь все эти ребята – промышленные альпинисты. То есть маляры и высотники.







Не обошлось и без курьезов: например, героиня комиксов про Бэтмена на спуске потеряла хвост, что, к счастью, никак не отразилось на настроении пациентов ОДКБ ‒ супергероев они поприветствовали с честью.



Уточним, что альпинисты-добровольцы провели такую акцию не только в Екатеринбурге, но и в других городах и регионах России.