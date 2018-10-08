Снегоуборочная техника в Екатеринбурге готова к приходу зимы

22:26 | 10.10.2018

екатеринбург.рф

Сегодня в мэрии Екатеринбурга со всей ответственностью заявили: уже в пятницу уборочная техника будет полностью готова к наступлению заморозков. Работники городских служб благоустройства уже переоборудовали очистительные автомобили.



Уже завтра, 11 октября, на улицы Екатеринбурга в последний раз выйдут комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, после чего они также будут переоборудованы для работы в условиях зимы и снега.



Отметим, что для работы в зимний период грузовики оборудуют плугом и щёткой, а вместо бочки в них появится бункер с щебнем или противогололёдной смесью – они будут использоваться во время гололёдицы.



Напомним, уже сегодня утром Екатеринбург испытал на себе первые осенние заморозки. В ночь на среду температура воздуха впервые за осень опустилась ниже нуля, машины покрылись инеем, а на лужах застыл лёд.