В Екатеринбурге иномарку зажало двумя трамваями

21:13 | 10.10.2018

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"

Сегодня вечером весь центр Екатеринбурга неожиданно встал в одну большую пробку. Причиной тому послужило ДТП на рельсах. Иномарку KIA зажало между двумя трамваями.



Вероятно, основная причина аварии – неосмотрительность автомобилиста: судя по всему, машина хотела успеть проехать на зелёный свет на перекрёстке 8 Марта - Радищева, но опоздала и оказалась на рельсах тогда, когда трамваи по обеим полосам совершали поворот. В итоге машину зажало между 10-м и 32-м трамваями.



«В аварии никто из людей не пострадал. Во всяком случае, они не заявили о себе», - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



При этом, как сообщают очевидцы, сам водитель долгое время не мог покинуть салон, так как двери машины были прижаты бортами трамваев.