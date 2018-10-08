В Свердловской области завершен ремонт двух участков федеральных трасс

В Свердловской области отремонтировали 24 км федеральных трасс. Завершены работы на участке с 180-го по 187-й километр автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург (в районе города Ачит), а также на участке с 81-го по 87-й километр дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (рядом с селом Покровское).На обоих участках отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое дорожное покрытие, установили автобусные остановки и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.«Всего к концу 2018 года в нормативное состояние будет приведено 387 км федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».