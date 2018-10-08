Объявлен конкурс на реконструкцию здания под «Эрмитаж-Урал»

16:43 | 10.10.2018

may-ekb.ru

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для реконструкции культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера и проведения спасательных археологических полевых работ на площадке объекта.



Как говорится в конкурсной документации, реконструкция включает в себя сохранение и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание бывшей типографии «Гранит» (ул. Вайнера, 11) и возведение нового 3-этажного пристроя, примыкающего к существующему зданию с востока и юго-востока.



Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2020 года. Начальная цена контракта — 217,2 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Екатеринбурга.



Напомним, что на Вайнера, 11, расположится сам центр, на Вайнера, 16, — фондохранилище. Ранее проект лишился федерального финансирования в 200 млн рублей, так как не прошел необходимую экспертизу.