Свердловские муниципалитеты могут получить федеральный грант на благоустройство территорий

16:08 | 10.10.2018

dom43.ru

Свердловским муниципалитетам предложено принять участие во втором Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 года. Заявки принимаются до 1 декабря текущего года. Победители получат гранты на благоустройство территорий.



От каждого региона России в одной номинации принимают не более пяти заявок. При создании проекта должно учитываться мнение жителей.



«Работы на конкурс принимаются по строгому стандарту с учетом истории и культурного наследия города, экономики проекта, мнения жителей. Проект должен быть профессионально проработанным и вписанным в окружающую среду», — отмечают в Минстрое.



Напомним, что в первом конкурсе одним из победителей стала Верхняя Тура. Город получил 30 млн рублей на реконструкцию набережной Верхнетуринского пруда.