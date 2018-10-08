В Свердловской области снова ожидается сильный ветер

15:15 | 10.10.2018

in-bulgaria.online

Жителей Свердловской области вновь предупреждают об усилении ветра. По информации синоптиков, 11–12 октября местами на территории региона ожидается шквалистый ветер до 25 м/с. Также в эти дни прогнозируют дожди и мокрый снег.



Напомним, что ночью 9 октября из-за непогоды около восьми тысяч свердловчан остались без электричества. Ветер валил деревья, срывал вывески, сносил ограждения.



При усилении ветра жителей просят соблюдать меры безопасности:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;



- воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;



- если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;



- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;



- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;



- собственникам частных домовладений и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;



- соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.