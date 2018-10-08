Показатель улучшения социально-экономической обстановки в Свердловской области – снижение количества самоубийств

15:15 | 10.10.2018

Фото: Uralweb.ru

Социально-экономическая обстановка на Среднем Урале становится стабильной, об этом заявили главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк и главный психотерапевт региона Михаил Перцель на сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал».



По словам главного психотерапевта области, об этом свидетельствует изменение сути проблем, с которыми люди обращаются к специалистам.



«Если лет пять назад люди приходили с социальными проблемами, с проблемами, связанными с общей обстановкой, то теперь мы возвращаемся к личным темам: проблемы в семье, дети, поиск себя, отношения между мужчиной и женщиной. Появление личных проблем на первом плане говорит о том, что, что бы ни писали СМИ, общество у нас выходит на уровень стабильного состояния», — заявил Михаил Перцель.



По мнению главного психиатра области Олега Сердюка, о стабилизации ситуации говорит и статистика самоубийств. Если раньше до суицида доходили порядка тысячи жителей региона в год, то сейчас эта цифра снизилась вдвое — менее 500 в год.



«Это заслуга в целом социально-экономической ситуации в регионе, ведь от медицинской части здесь зависит немного, мы можем только констатировать факты, чаще всего мы этих людей не видим до совершения попытки суицида», — объяснил Сердюк.