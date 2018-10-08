Екатеринбуржца осудили за использование поддельной упаковки лекарственных препаратов

14:47 | 10.10.2018

vestirama.ru

Житель Екатеринбурга Евгений Захаров признан виновным в использовании поддельной вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В целях незаконного обогащения мужчина расфасовал в поддельную упаковку лекарственный препарат «Ритуксимаб» (торговое наименование «Ацеллбия») и поставил его в медицинские учреждения - городские больницы Первоуральска и Кушвы.



В итоге суд приговорил екатеринбуржца к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и лишением права заниматься фармацевтической деятельностью в течение двух лет.



Отметим, что государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде двух лет реального лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.